«Богиня синхронного»: младшая сестра Нюши покрасовалась в полушпагате

Мария Шурочкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши, опубликовала крайне эстетичное фото в своем Instagram-аккаунте.

Спортсменка позирует в купальнике, изящно прогнувшись в шпагате, на краю бассейна. Сопроводить такой снимок Шурочкина решила размышлениями о взаимоотношениях спортсменов на международной арене и об уважении в спорте.

«Очень люблю международные соревнования. Всегда можно пообщаться с другими странами. Чуть ли не в каждом уголке земли есть свои знакомые, люди, с которыми мы с радостью поддерживаем общение даже вне спорта», — написала Мария.

Instagram @mashuniashura

Девушка подчеркнула, что в спорте всегда присутствует соперничество, но несмотря на это она всегда стремится к добрым и хорошим взаимоотношениям со своими коллегами.

«Уважение — вот что важно», — резюмировала спортсменка.

Фанаты пришли в восторг от грации и пластичности синхронистки и оставили под постом комплименты в ее адрес.

«Ну как же красиво то!»;

«Безупречная»;

«Ты богиня синхронного»;

«Да что ж за грация»;

«Какая красивая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что младшая сестра Нюши восхитила точеной фигурой.