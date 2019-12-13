  1. Пятый канал
  4. «Богиня синхронного»: младшая сестра Нюши покрасовалась в полушпагате

«Богиня синхронного»: младшая сестра Нюши покрасовалась в полушпагате

, 11:26 | Мия Субботина Фото 1 949

Атмосферное фото синхронистка Мария Шурочкина сопроводила размышлениями о взаимоотношениях спортсменов на международной арене и об уважении в спорте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mashuniashura

Мария Шурочкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши, опубликовала крайне эстетичное фото в своем Instagram-аккаунте.

Спортсменка позирует в купальнике, изящно прогнувшись в шпагате, на краю бассейна. Сопроводить такой снимок Шурочкина решила размышлениями о взаимоотношениях спортсменов на международной арене и об уважении в спорте.

«Очень люблю международные соревнования. Всегда можно пообщаться с другими странами. Чуть ли не в каждом уголке земли есть свои знакомые, люди, с которыми мы с радостью поддерживаем общение даже вне спорта», — написала Мария.

Instagram @mashuniashura

Девушка подчеркнула, что в спорте всегда присутствует соперничество, но несмотря на это она всегда стремится к добрым и хорошим взаимоотношениям со своими коллегами.

«Уважение — вот что важно», — резюмировала спортсменка.

Фанаты пришли в восторг от грации и пластичности синхронистки и оставили под постом комплименты в ее адрес.

«Ну как же красиво то!»;

«Безупречная»;

«Ты богиня синхронного»;

«Да что ж за грация»;

«Какая красивая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что младшая сестра Нюши восхитила точеной фигурой.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.23
-0.34 70.43
-0.03
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

12:35
Видео: Пожар разгорелся на складе тканей в Москве
12:19
В результате взрыва в жилом доме в немецком Бланкенбурге погибли люди
12:14
«О, эти глазки»: экс-солистка группы SEREBRO поделилась с фанатами детским фото
12:09
Взрыв прогремел в жилом доме в немецком Бланкенбурге
11:59
Компания Microsoft представила консоль нового поколения
11:49
«Изящная статуэтка!» Рената Литвинова попросила у фанатов совета по поводу новогоднего наряда

Сейчас читают

«Слишком горячо»: певица Нюша сексуально изогнулась в леопардовом купальнике
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]