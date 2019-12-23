Онколог перечислила симптомы рака в области головы и шеи

Симптомы рака в области головы и шеи перечислила заведующая профильным отделением Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Лилия Яковлева. Слова медика приводит радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, пациенту стоит обследоваться при появлении неясных болей или выделений, небольших опухолей или шишек, белесых или красноватых образований на слизистой полости рта и языка.

Тревожными сигналами могут стать дискомфорт при глотании, шатание зубов, рост старых и образование новых пигментных пятен. Острый отит без хронических заболеваний, заложенность носа и головные боли — еще один ряд причин для обращения к лору.

Как замечает Яковлева, люди годами не обращают внимание на незначительные, казалось бы, симптомы. Меж тем успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливает до 84% больных. Но, по статистике, лишь треть заболеваний выявляется на начальной стадии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые нашли связь между раком и алкоголем.