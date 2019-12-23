  1. Пятый канал
  4. Онколог перечислила симптомы рака в области головы и шеи

Онколог перечислила симптомы рака в области головы и шеи

, 2:30 | Валентин Черников Видео 48

Врач Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова Лилия Яковлева рассказала о тревожных сигналах, которые могут указывать на тяжелое заболевание.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter, imagebroker/Michaela Begsteiger, Rudolf, Rosseforp, Arkadius Kozera

Симптомы рака в области головы и шеи перечислила заведующая профильным отделением Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Лилия Яковлева. Слова медика приводит радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, пациенту стоит обследоваться при появлении неясных болей или выделений, небольших опухолей или шишек, белесых или красноватых образований на слизистой полости рта и языка.

Тревожными сигналами могут стать дискомфорт при глотании, шатание зубов, рост старых и образование новых пигментных пятен. Острый отит без хронических заболеваний, заложенность носа и головные боли — еще один ряд причин для обращения к лору.

Как замечает Яковлева, люди годами не обращают внимание на незначительные, казалось бы, симптомы. Меж тем успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливает до 84% больных. Но, по статистике, лишь треть заболеваний выявляется на начальной стадии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые нашли связь между раком и алкоголем.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Как задобрить Белую Металлическую Крысу в новогоднее застолье

Последние новости

2:30
Онколог перечислила симптомы рака в области головы и шеи
1:57
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Израиле
1:20
Автобус с пассажирами перевернулся на Камчатке
1:00
Мина Красноречивый: что категорически нельзя делать 23 декабря
0:49
«Королева города»: Квитко в ультракоротком платье свела с ума мужчин
0:31
ПВО Сирии отражает ракетную атаку на Дамаск

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря
Три знака зодиака, которые жертвуют здоровьем ради работы
«Совести нет»: Абсолютно голая Настя Каменских показала ягодицы и «взорвала» сеть

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]