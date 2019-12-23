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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Израиле

, 1:57 | Марина Неруцких Срочная новость 46

Автобус с пассажирами врезался в бетонную остановку неподалеку от аэропорта имени Давиде Бен-Гуриона.

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Фото, видео: Ynet.co.il

Смертельное ДТП при невыясненных обстоятельствах произошло в Израиле. Как сообщает информационно-новостной портал Ynet, в результате аварии пассажирского автобуса, следовавшего из Иерусалима в Хайфу, четыре человека погибли, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно, в 19.40 по местному времени (20.40 по московскому времени) на шоссе № 40 в районе аэропорта имени Давида Бен-Гуриона, по неустановленной причине, автобус съехал с дороги и врезался в бетонную остановку.

В числе пострадавших водитель транспортного средства, он в сознании, его уже допросили полицейские. 

Прибывший на место аварии министр транспорта Бецалель Смотрич заявил, что в районе ДТП дорога широкая и ярко освещенная поэтому скорее всего, причиной трагедии мог стать человеческий фактор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с пассажирами перевернулся на Камчатке.

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