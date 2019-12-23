  1. Пятый канал
  4. «Это где такие наращивают?»: Тодоренко выложила пляжное фото с бесконечно длинными ногами

«Это где такие наращивают?»: Тодоренко выложила пляжное фото с бесконечно длинными ногами

, 7:51 | Валентин Черников Фото 10

Поклонники указали звезде «Орла и решки» на неудачный кадр.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Пляжное фото с Бали Регины Тодоренко вызвало бурное обсуждение поклонников в ее микроблоге. Телеведущая выложила в Instagram кадр, где стоит у пальмы в роскошном купальнике с глубоким вырезом. Однако фотограф сконцентрировал внимание зрителя не на этой детали, а на ногах девушки.

Instagram @reginatodorenko

Нижние конечности Тодоренко получились вдвое длиннее ее туловища, а голова в два раза меньше ступней. Их сама звезда «Орла и решки» в шутку назвала ластами. Большинство комментирующих указало автору поста, что фотограф перестарался с ракурсом. Длинные ноги — это достоинство, но и здесь нужно чувство меры, уверены пользователи.

«Чтоб ноги длиннее были, так все делают. Хотя, Регина — красотка без ресурсов»;

«Ну и угол у фотографа!»

«Это где такие ноги наращивают?»

«Почему такая длинная ступня, как у инопланетян?»

«Насколько Регина всегда красотка, но фотография мега-неудачная по всем параметрам»;

«Ноги длиннее ее роста. Мутант какой-то», — ответили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко снялась с сыном на руках.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

7:59
«Качественная и безопасная»: в Роспотребнадзоре дали советы по выбору елки
7:51
«Это где такие наращивают?»: Тодоренко выложила пляжное фото с бесконечно длинными ногами
7:42
Зеленая трава и проснувшиеся звери: погода в России продолжает удивлять
7:33
«Неужели это день настал?!»: Водянова трогательно поздравила сына с 18-летием
7:24
Пропавшего 16 лет назад подростка из Томска нашли в Красноярске
7:15
«Само совершенство»: Михайловская с букетом в руках отчиталась об окончании гастрольного тура

Сейчас читают

Гороскоп на 23 декабря: Солнце в Козероге помогает упорным в достижении цели
Молодая возлюбленная Петросяна призвала «порвать ее» и нарвалась на комплименты
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]