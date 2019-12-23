«Это где такие наращивают?»: Тодоренко выложила пляжное фото с бесконечно длинными ногами

Пляжное фото с Бали Регины Тодоренко вызвало бурное обсуждение поклонников в ее микроблоге. Телеведущая выложила в Instagram кадр, где стоит у пальмы в роскошном купальнике с глубоким вырезом. Однако фотограф сконцентрировал внимание зрителя не на этой детали, а на ногах девушки.

Instagram @reginatodorenko

Нижние конечности Тодоренко получились вдвое длиннее ее туловища, а голова в два раза меньше ступней. Их сама звезда «Орла и решки» в шутку назвала ластами. Большинство комментирующих указало автору поста, что фотограф перестарался с ракурсом. Длинные ноги — это достоинство, но и здесь нужно чувство меры, уверены пользователи.

«Чтоб ноги длиннее были, так все делают. Хотя, Регина — красотка без ресурсов»;

«Ну и угол у фотографа!»

«Это где такие ноги наращивают?»

«Почему такая длинная ступня, как у инопланетян?»

«Насколько Регина всегда красотка, но фотография мега-неудачная по всем параметрам»;

«Ноги длиннее ее роста. Мутант какой-то», — ответили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко снялась с сыном на руках.