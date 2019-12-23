Перед погружением Путина в батискафе в Финском заливе было обезврежено минное поле

Поле из немецких якорных мин времен Великой Отечественной войны было обезврежено в Финском заливе в преддверии визита Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

По словам адмирала, в ходе подготовки экспедиции на остров Гогланд, организованный Русским географическим обществом, силами Балтийского флота были выполнены работы по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов.

На самом острове специалисты обнаружили и уничтожили 20 боеприпасов времен войны. На морском дне экипажем тральщика «Александр Обухов» было выявлено минное поле. Смертельная находка была обезврежена на месте при помощи роботизированной подводной техники.

Президент РФ Владимир Путин совершил глубоководное погружение в районе острова Гогланд 27 июля. Таким образом российский лидер вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым почтили память экипажа советской подлодки Щ-308, обнаруженной ранее на 50-метровой глубине экспедицией Русского географического общества.