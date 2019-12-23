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«Неужели это день настал?!»: Водянова трогательно поздравила сына с 18-летием

, 7:33 | Валентин Черников Фото 401

37-летняя супермодель выложила архивный снимок с наследником.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

Трогательный пост в Instagram, посвященный сыну, опубликовала Наталья Водянова. Супермодель и филантроп поздравила наследника Лукаса с совершеннолетием на английском и русском языках.

«Неужели это день настал?! 18 лет пролетели как один день. Сегодня ты начинаешь новую главу книги, на переплете которой останется твое имя. Ты послушный сын, внимательный внук, заботливый старший брат и верный друг! Добрый, мыслящий, смелый, искренний, остроумный, — весь в мать, а главное — скромный человек. Я верю, что перед тобой открыты все дороги. Ты сам добился и заслужил всего своим талантом и усидчивостью. Я очень горжусь тобой, я всегда рядом, я твой фанат навеки!» — написала Водянова.

Instagram @natasupernova

К сообщению знаменитость добавила архивное фото с маленьким Лукасом. На домашнем снимке она позирует в нижнем белье поверх розовых лосин. Она и малыш при этом смеются.

Старший из трех детей Водяновой от британского аристократа Джастина Портмана ответил на сообщение матери. В комментарии к посту он поблагодарил Наталью за все, что она ему дала, включая свою ДНК.

Другие комментирующие отметили, что Наталья Водянова — замечательная мать, и что она не изменилась спустя более десяти лет. Разве что отдельным подписчикам снимок к посту показался неподходящим для этого случая.

«Мама в трусах, как поздравление на день рождения — это по-вашему забавно?»

«Вы не изменились»;

«С днем рождения, Наташа, ты фантастическая мама! Поздравляю!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что показавшая реальные фото Водянова подставила Рудковскую.

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