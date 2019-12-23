Сергей Лазарев опубликовал видео с первой совместной фотосессии с детьми

Певец Сергей Лазарев долгое время скрывал появление сына Никиты, а затем и дочери Анны, которых воспитывает в одиночку. Однако под Новый год решился на совместную фотосессию с детьми. Артист поделился видео на своей странице в Instagram, где в кадре с удовольствием позировал со своими наследниками в праздничной новогодней обстановке.

« Новый год стал для меня особенным праздником! Вновь погружаешься в сказку и ждешь чудес! Все это благодаря детям, которые верят в Деда Мороза, верят в чудеса и исполнение желаний по взмаху волшебной палочки… так это здорово!» — рассказал артист.

Instagram @lazarevsergey

Подписчики музыканта пришли в восторг от Лазарева в роли молодого папы. Они подметили, что и Никита, и Аня похожи на знаменитого отца, но больше папиных черт нашли в годовалой малышке.

«Милота»;

«Какие хорошенькие»;

«Никита похож, но Анечка — это вообще! Просто копия папы»;

«Мимишность зашкаливает. Чудесные детки»;

«Лапочки!!! Здоровья и счастья вашей семье!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих наследников.