Сергей Лазарев опубликовал видео с первой совместной фотосессии с детьми

Певец Сергей Лазарев долгое время скрывал появление сына Никиты, а затем и дочери Анны, которых воспитывает в одиночку. Однако под Новый год решился на совместную фотосессию с детьми. Артист поделился видео на своей странице в Instagram, где в кадре с удовольствием позировал со своими наследниками в праздничной новогодней обстановке.
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Подписчики музыканта пришли в восторг от Лазарева в роли молодого папы. Они подметили, что и Никита, и Аня похожи на знаменитого отца, но больше папиных черт нашли в годовалой малышке.
«Милота»;
«Какие хорошенькие»;
«Никита похож, но Анечка — это вообще! Просто копия папы»;
«Мимишность зашкаливает. Чудесные детки»;
«Лапочки!!! Здоровья и счастья вашей семье!!!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих наследников.