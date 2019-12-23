  1. Пятый канал
  4. Сергей Лазарев опубликовал видео с первой совместной фотосессии с детьми

Сергей Лазарев опубликовал видео с первой совместной фотосессии с детьми

, 10:11 | Мия Субботина Видео 2 813

Певец позировал с сыном Никитой и дочерью Анной в праздничной новогодней обстановке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев долгое время скрывал появление сына Никиты, а затем и дочери Анны, которых воспитывает в одиночку. Однако под Новый год решился на совместную фотосессию с детьми. Артист поделился видео на своей странице в Instagram, где в кадре с удовольствием позировал со своими наследниками в праздничной новогодней обстановке.

«Новый год стал для меня особенным праздником! Вновь погружаешься в сказку и ждешь чудес! Все это благодаря детям, которые верят в Деда Мороза, верят в чудеса и исполнение желаний по взмаху волшебной палочки… так это здорово!» — рассказал артист.

Instagram @lazarevsergey

Подписчики музыканта пришли в восторг от Лазарева в роли молодого папы. Они подметили, что и Никита, и Аня похожи на знаменитого отца, но больше папиных черт нашли в годовалой малышке.

«Милота»;

«Какие хорошенькие»;

«Никита похож, но Анечка — это вообще! Просто копия папы»;

«Мимишность зашкаливает. Чудесные детки»;

«Лапочки!!! Здоровья и счастья вашей семье!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих наследников.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
«Сегодня в нашей семье праздник»: Брежнева посвятила трогательный пост сестрам
10:45
Полицейский бросился в погоню за нетрезвым мотоциклистом, перевозившим подростка
10:36
«И лицо, и одежда, и душа»: элегантный образ Высоцкой покорил фанатов
10:19
«Искусство должно возбуждать»: В Новосибирске залили каток в виде фаллического символа
10:11
Сергей Лазарев опубликовал видео с первой совместной фотосессии с детьми
9:59
Настоящие и искусственные елки могут быть опасны для здоровья — Роскачество

Сейчас читают

Гороскоп на 23 декабря: Солнце в Козероге помогает упорным в достижении цели
«Королева города»: Квитко в ультракоротком платье свела с ума мужчин
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]