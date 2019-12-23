Обворожительная Олеся Судзиловская в своем Instagram-блоге выложила фото нового наряда.

На снимке актриса позирует в уютной комнате на фоне елки, украшенной нежно-розовой мишурой. Взгляд актрисы задумчиво устремлен в даль.

«Тихого семейного вечера всем-всем!» — пожелала Олеся.

На артистке сногсшибательное серебристое платье с воротом и длинным подолом с одной стороны. Наряд демонстрирует стройные и длинные ноги звезды.

Мужская половина аудитории не осталась равнодушна — свой восторженный комментарий под фото оставил певец Александр Буйнов.

«Вот сейчас войдет муж и девушка как вставит ему за все — за розовую елку, за коробки без подарков! А мне нравится эта слегка агрессивная поза», — написал артист.

Instagram @olesya_sudzilovskaya

Остальные подписчики присоединились к популярному исполнителю и одарили Судзиловскую приятными комплиментами.

«Снежная королева, с горячей душой!»;

«Моя королевишна»;

«Вау, глаз не оторвать», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники оценили пляжное фото Судзиловской.