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Момент падения бетоновоза в Неву попал на видео

, 11:39 | Карина Бернтгольц Видео 236

Инцидент произошел на Октябрьской набережной в Северной столице. Судьба водителя транспортного средства остается неизвестной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Видеорегистратор запечатлел момент падения бетоновоза в Неву в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в Невском районе города возле дома № 16 по Октябрьской набережной.

Как видно на кадрах, грузовик врезался в здание, после чего допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Polo и упал в воду. Как отмечает 78.ru транспортное средство двигалось на большой скорости, дорога была мокрая и, вероятно, водитель не справился с управлением.

На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. Судьба мужчины, находившегося за рулем бетоновоза, остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три автомобиля провалились под лед в разных регионах России за выходные. ЧП произошли на реке Артемовка в Приморском крае, на льду бухты Мелководная в Амурском заливе и на технологической переправе через реку Иртыш в районе деревни Тюли в ХМАО.

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