  1. Пятый канал
  4. Настя Каменских покорила сеть стройными ногами в откровенном наряде

Настя Каменских покорила сеть стройными ногами в откровенном наряде

, 12:32 | Карина Бернтгольц Видео 1 277

Свой эксцентричный образ поп-звезда продемонстрировала на видео в сторис в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских продолжает сводить с ума фанатов своей бесподобной фигурой. Звезда любит проводить эксперименты с собственным образом и нередко демонстрирует дерзкие и эффектные платья.

На этот раз певица вышла в свет в крайне откровенном наряде, который привлек внимание к самым соблазнительным частям ее тела. Так, стройные ноги и зона декольте Каменских были прикрыты лишь полупрозрачной тканью с утонченным черным кружевом. Центральной частью образа стал сногсшибательный корсет, декорированный пайетками, а спину прикрывала черная oversize накидка, напоминающая плащ.

На светском мероприятии артистка выглядела неповторимо. Сексуальный наряд произвел фурор не только среди коллег знаменитости, но и среди ее подписчиков. Устоять было невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настя Каменских качает мышцы.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Тигран Кеосаян считает, что сыграл большую роль в успехе Ветлицкой
13:47
Путин выехал из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста
13:46
«Вовка, прости»: Наталья Подольская присоединилась к флешмобу «против Собчак»
13:35
«Это не модно»: визажист раскритиковала макияж Анны Нетребко с синими губами
13:24
«Британская Кардашьян» похвасталась пышными формами в бикини
13:14
Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук получил премию СВР

Сейчас читают

«Это ты сам уже так пишешь?»: Сын Галкина впечатлил отца своими знаниями
«Сегодня в нашей семье праздник»: Брежнева посвятила трогательный пост сестрам
Гороскоп на 23 декабря: Солнце в Козероге помогает упорным в достижении цели

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]