Настя Каменских покорила сеть стройными ногами в откровенном наряде

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских продолжает сводить с ума фанатов своей бесподобной фигурой. Звезда любит проводить эксперименты с собственным образом и нередко демонстрирует дерзкие и эффектные платья.

На этот раз певица вышла в свет в крайне откровенном наряде, который привлек внимание к самым соблазнительным частям ее тела. Так, стройные ноги и зона декольте Каменских были прикрыты лишь полупрозрачной тканью с утонченным черным кружевом. Центральной частью образа стал сногсшибательный корсет, декорированный пайетками, а спину прикрывала черная oversize накидка, напоминающая плащ.

На светском мероприятии артистка выглядела неповторимо. Сексуальный наряд произвел фурор не только среди коллег знаменитости, но и среди ее подписчиков. Устоять было невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настя Каменских качает мышцы.