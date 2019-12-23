Жительница Казахстана заявила в полицию об изнасиловании в московском хостеле

Жительница Казахстана заявила в полицию об изнасиловании в одном из московских хостелов. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 22 декабря на улице Мясницкая.

25-летняя девушка остановилась на ночь в общей комнате хостела, где неизвестный мужчина склонил ее к интимной близости против воли. Впоследствии пострадавшая вызвала на место происшествия полицию, а вот от помощи медиков она отказалась.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По заявлению гражданки Казахстана проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курьер еды попытался изнасиловать 20-летнюю клиентку в Петербурге. О случившемся девушка сообщила в правоохранительные органы.