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  4. Жительница Казахстана заявила в полицию об изнасиловании в московском хостеле

Жительница Казахстана заявила в полицию об изнасиловании в московском хостеле

, 12:48 | Василий Заика Видео 149

Инцидент произошел утром 22 декабря в центре российской столицы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, globallookpress.com / imagebroker/Guenter Fischer, Konstantin Kokoshkin, Felix Vogel

Жительница Казахстана заявила в полицию об изнасиловании в одном из московских хостелов. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 22 декабря на улице Мясницкая.

25-летняя девушка остановилась на ночь в общей комнате хостела, где неизвестный мужчина склонил ее к интимной близости против воли. Впоследствии пострадавшая вызвала на место происшествия полицию, а вот от помощи медиков она отказалась.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По заявлению гражданки Казахстана проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курьер еды попытался изнасиловать 20-летнюю клиентку в Петербурге. О случившемся девушка сообщила в правоохранительные органы.

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