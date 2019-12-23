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«Вовка, прости»: Наталья Подольская присоединилась к флешмобу «против Собчак»

, 13:46 | Мия Субботина Фото 212

Исполнительница опубликовала пикантный снимок и сопроводила его ироничной подписью.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская порадовала поклонников снимком в сексуальном образе, которым она поделилась в своем Instagram-аккаунте. Исполнительница позирует в черном купальнике, розовом топе и такого же цвета чулках, сбросив с плеч темный лакированный плащ.

Однако такое фото она разместила неслучайно. Подольская решила присоединиться к флешмобу «против Собчак». Недавно в сети разгорелся скандал, после того, как Ксения осудила женщин старше 40 лет, которые выставляют откровенные снимки перед публикой. По ее словам, чем больше степень женского отчаяния, тем обнаженнее фотографии. После такого заявления на телеведущую накинулась вся светская тусовка, включая близких подруг, вероятно решивших, что этот пост Собчак посвятила и им. Звезды принялись публиковать снимки в купальниках и нижнем белье, комментируя, что возраст не должен быть помехой откровенным кадрам.

«Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40… Вовка, прости, ты единственный», — подписала пост звезда.

Instagram @nataliapodolskaya

Поклонники оценили шутливый пост любимицы, однако больше их привлекла потрясающая фигура Подольской. Равнодушным такой снимок не оставил даже певца Стаса Пьеху — он опубликовал под постом эмодзи «огонь», а фанаты Натальи — восхищенные комментарии.

«Красотка!»;

«Наталья, какая же вы красавица»;

«Смело!!! Молодец Наташа!!! Вовка не ругай ее»;

«Наташа, вы — огонь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николаев открыл Подольской глаза на женатого Преснякова.

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