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Как украсили главную елку страны — видео

, 16:54 Эфирная новость 23

Для украшения елки отобрали самые лучшие игрушки, собранные за два десятилетия.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Главная елка страны на Соборной площади Кремля к празднику готова.

В этом году елка юбилейная — двадцатая, так что для ее украшения отобрали самые лучшие игрушки, собранные за эти два десятилетия.

Всего более двух тысяч украшений и гирлянда длиной почти два километра. Также коллекцию пополнили и новые фигуры, которые сделали участники национальной сборной WorldSkills.

Юные мастера также удостоились чести украсить главную ель. Само же 90-летнее дерево привезли в Кремль из подмосковного бородинского лесничества. Высота ели 25 метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Роспотребнадзоре дали советы по выбору елки.

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