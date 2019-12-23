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«Царь-девица!»: Пегова очаровала фанатов в образе русской красавицы

, 16:31 | Мия Субботина Фото 278

Актриса поделилась кадром из закулисья на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова восхитила поклонников в стиле «Царь-девицы». В кадре артистка позирует в образе своей героини в спектакле «Конек-Горбунок»: в белом платье, украшенным цветочным принтом, и в кокошнике с золотым отливом. Снимком звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @pegovairina

«Вчерашняя Девица… Царь-девица! Обожаю нашего „конька-горбунка“!» — подписала пост артистка.

Невероятно притягательный образ звезды отметила актриса Юлия Пересильд.

«Красавица Русская!!!!! Красна Девица!!!» — написала она.

Также не остались равнодушными и большинство поклонников знаменитости. Они выразили актрисе свое восхищение в комментариях.

«Это же просто царевна Лебедь!!! Красавица!!!»;

«Красота сказочная!»;

«Чудо как хороша!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова и ее дочь весело отдохнули в Петербурге.

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