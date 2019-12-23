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Жена Джастина Тимберлейка до сих пор не может простить мужу флирт с Алишей Вейнрайт

, 22:29 | Алиса Старжевская Видео 53

Певец продолжает просить прощения у супруги и надеется все поправить во время совместного рождественского отпуска.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Javier Rojas/Pi, Javier Rojas, Wiese/face to face, Mayer/face to face

Зарубежные СМИ подогрели скандал с изменой Джастина Тимберлейка до предела — жена певца и актера Джессика Бил до сих пор не может простить супруга за то, что тот открыто флиртовал с партнершей по фильму, пишет Us Weekly.

Близкие друзья пары утверждают, что Джастин прикладывает все усилия, чтобы вернуть былое доверие своей любимой. Рождество пара планирует провести вместе.

«Джессика и Джастин проводят отпуск вместе, и она действительно готова провести с ним какое-то время наедине, — цитирует издание собственный источник. Он был так мил с ней и следит за тем, чтобы Джессика знала, как много она для него значит. Он действительно прилагает большие усилия», — утверждает собеседник нью-йоркского журнала.

В конце ноября папарацци засняли флирт двух коллег— рука Джастина покоилась на колене Алишы Вейнрайт, в то время как Тимберлейк о чем-то переговаривался с актрисой. В прессу также попали снимки, как певец положил руку на талию Алиши.

В начале декабря Тимберлейк опубликовал пост в личном блоге, в котором прояснил поклонникам сложившуюся ситуацию и принес извинения своей семье. Артист уверяет, что между ним и Вейнрайт ничего не было — всему виной алкоголь, с которым певец перебрал на вечеринке.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский пранкер напал на Джастина Тимберлейка.

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