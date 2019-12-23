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  4. Бывшая жена Безрукова выложила сексуальное фото со съемок клипа Стаса Михайлова

Бывшая жена Безрукова выложила сексуальное фото со съемок клипа Стаса Михайлова

, 18:55 | Игорь Рязов Фото 1 709

Пользователи также восхитились роскошными волосами помолодевшей знаменитости.

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Фото, видео: Instagram @irina_bezrukova_official

Ирина Безрукова, бывшая жена Сергея Безрукова, выложила в Instagram фотографии со съемок клипа Стаса Михайлова на песню «Сон, где мы вдвоем». Пользователи поразились красоте артистки.

«В Москве весна. Зимы, наверное, не будет. Жду лето, в парках уже проклюнулись подснежники. А у меня „отросли“ кудри», — подписала фото Безрукова.

На снимках она сидит на ступенях гримвагена — гримерки на колесах. На ней надет белый кружевной пеньюар с вырезом, за которым виден черный бюстгальтер. Внимание также привлекают длинные вьющиеся волосы.

Instagram @irina_bezrukova_official

В комментариях отмечают, что на снимках 54-летняя актриса выглядит очень молодо. Мимо снимка не смогли пройти даже знаменитости.

«Моя девочка, ты красавица!» — написала Эвелина Бледанс.

Певец Денис Клявер поставил несколько смайликов с изображением пламени и сердечка. Безрукова ответила ему смайликом с танцующей девушкой.

«Молода, свежа, красива. С годами только хорошеете, как хорошее вино. Куда смотрят миллионеры? Не, не миллионеры, миллиардеры!»

«Ирина, вам очень идут длинные волосы. Особенно вы хороши в клипе Стаса Михайлова!»

«Какие большие… глаза на первом фото», — написали другие пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru ранее помолодевшая Ирина Безрукова сразила публику на светском вечере.

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