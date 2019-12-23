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Путин признался, что отказался от чая ради другого напитка

, 22:44 | Игорь Рязов Видео 85

К откровению президента подтолкнул председатель первого чайного кооператива Серафим Тимченко.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин признался, что не пьет чай. О более удачном, на его вкус, напитке глава государства рассказал на встрече с общественностью, посвященной вопросам сельского хозяйства.

«Вы знаете, я даже пью не чай, <…> я пью заваренные, облитые кипятком травы с Алтая», — с улыбкой ответил Путин на вопрос одного из участников встречи.

О пристрастиях российского лидера в напитках поинтересовался председатель первого чайного кооператива Серафим Тимченко. Во второй части вопроса он обратил внимание президента на то, что цены на чай зависят не только от купажа, но и стоимости аренды земли. Последняя может сильно меняться при различных спекуляциях с пригодными для выращивания чая территориями.

В связи с этим Тимченко попросил обязать власти субъектов РФ утвердить перечень особо ценных, уникальных земель, которые можно будет использовать только по назначению. Путин ответил, что в данной области уже достаточно ограничений. При этом он пообещал принять «окончательную бумагу, железобетонную».

Вероятно, президент пил отвар из алтайских трав во время различных пресс-конференций и международных встреч. На них его неоднократно замечали со специальным белым стаканом. Как сообщал 5-tv.ru, термокружка Путина приобрела такую известность, что летом выбилась в хиты продаж в Китае.

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