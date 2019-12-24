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Аграрии Адыгеи показали Путину, как выращивают розы при помощи высоких технологий

, 9:15 Эфирная новость 36

Президент России посетил республику сразу после визита в Краснодарский край.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Из Краснодарского края Владимир Путин отправился в Адыгею. Тема рабочей поездки — развитие сельского хозяйства. Президент посетил теплицы, в которых круглый год выращивают розы. А после встретился с аграриями.

Владимиру Путину показали как высокие технологии создают идеальные условия для капризных южных красавиц.

В тепличном хозяйстве президент осмотрел и выставку продуктов, произведенных в Адыгее. Десятки сортов сыра, молоко, масло. А вот колбаса привлекала особое внимание полпреда президента в южном федеральном округе. Владимир Путин это заметил, и отреагировал шуткой, вспомнив Ильфа и Петрова.

Все подробности в видеосюжете Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пообещал обсудить с Китаем снижение пошлин на российское вино.

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