«Тупо едой беру!»: Стас Костюшкин ответил на обвинения в оказании эскорт-услуг

Негодующий Стас Костюшкин опубликовал в Instagram фрагмент частной переписки, в котором неизвестные обсуждают его ориентацию и профессию. Участники виртуального диалога намекают, что 48-летнего экс-участника дуэта «Чай вдвоем» куда-то там «вызывали в Москве».

«Значит, теперь я еще и мальчик по вызову. Переписка Ленина с Каутским (Булгаков)», — подписал пост знаменитость.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Подписчики музыканта поддержали кумира и принялись по-доброму шутить по данному поводу. Стас Костюшкин охотно участвовал в ироничном обсуждении инцидента с пользователями соцсети.

«Стас, а тариф-то какой у тебя? Оплата почасовая?» — спросил один из юзеров.

«Тупо едой беру!» — ответил артист.

«В наше время едой — уже не тупо, а стратегически верно…», — печально подметил фанат.

Поклонники оставили под провокационной публикацией знаменитости еще множество юмористических комментариев. Так, некоторые заявили, что «очень разочаровались» деятельностью кумира, в которого верили.

«Да, ежки-матрешки! Ну, как так-то?! Только плакат ваш повесила, а тут такая новость, а?» — в шутку возмутилась подписчица.

Стас Костюшкин сыграл свадьбу с супругой Юлией в 2006 году. У певца есть трое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Костюшкин взбудоражил фанаток голым торсом.