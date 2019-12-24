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Президент Бразилии попал в больницу после падения в собственной резиденции

, 5:57 | Марина Неруцких Срочная новость 25

О госпитализации Жаира Болсонару сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: Reuters / Adriano Machado/File Photo

Бразильский лидер Жаир Болсонару был срочно госпитализирован, после неожиданного падения в своей резиденции — во Дворце Алворада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента страны.

«Его осмотрела медицинская бригада администрации президента, после чего он был доставлен в военный госпиталь», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что в клинике Жаир Болсонару прошел процедуру компьютерной томографии головного мозга на предмет возможных изменений. В документе отмечается, что опасения медиков не оправдались. Специалисты намереваются отпустить домой президента Бразилии только после того, как он проведет в госпитале под наблюдением врачей от шести до 12 часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Бразилии назвал экоактивистку Грету Тунберг «соплячкой».

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