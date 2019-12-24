ОАК подтвердила крушение истребителя Т-50 под Хабаровском. Летчик жив

Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК) подтвердила крушение истребителя Т-50 под Хабаровском. Самолет, принадлежащий «Комсомольскому-на-Амуре авиационному заводу имени Гагарина», в момент нештатной ситуации проходил испытания двигателя, сообщает РИА Новости.

Расследованием инцидента будет заниматься специальная комиссия.

«Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 километрах от аэродрома базирования потерпел аварию самолет Су-57. Система катапультирования сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив», — сообщили в пресс-службе ОАК.

Отмечается, что жертв и разрушений на земле в результате авиакатастрофы нет. Пилот катапультировался и остался жив. Это первый серьезный инцидент с самолетом данного типа.

Су-57 разработан в рамках проекта ОКБ Сухого «ПАК ФА» (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Ранее был известен под заводским индексом Т-50. С 2017 года принят на вооружение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об основных версиях крушения Т-50 под Хабаровском.