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«Это ты сам уже так пишешь?»: Сын Галкина впечатлил отца своими знаниями

, 12:00 | Мия Субботина Видео 2 078

Юморист поделился семейным видео на странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Дети Пугачевой и Галкина в будущем году станут первоклашками и всерьез сядут за домашние задания. Однако уже сейчас наследники артистов зря времени не теряют: дочь Лиза активно изучает французский язык, а Гарри уделяет внимание родному языку и арифметике. Максим Галкин поделился успехами сына в сторис в Instagram: наследник учится писать буквы русского алфавита в прописях.

Instagram @maxgalkinru

«Занимаешься? Это ты сам уже так пишешь?» — поинтересовался у сына артист.

Далее юморист перевел камеру на вторую тетрадь, которая у него вызвала не меньшее удивление.

«Такое впечатление, что ты командуешь счетной палатой», — воскликнул Максим, когда перелистывал тетрадь сына с математическими примерами.

«Занимайся, сыночка, умным будешь», — резюмировал артист.

А спустя несколько часов Галкин показал, как дети дурачатся в доме. Гарри подал папе пиджак, а Лиза в это время спряталась у лестницы, наблюдая за происходящим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото Пугачевой с дочкой Лизой умилило поклонников.

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