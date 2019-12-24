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Пилот разбившегося под Хабаровском истребителя Су-57 травм не получил

, 9:17 | Василий Заика Видео 74

Медики оценивают состояние летчика как отличное. После обследования его выпишут из больницы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Пилот, управлявший разбившимся под Хабаровском в ходе испытаний новейшим истребителем Су-57, не получил травм при катапультировании. Врачи в Комсомольске-на-Амуре оценили состояние летчика как отличное, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, у мужчины было подозрение на перелом, но оно не подтвердилось.

«Его привезли в больницу для обследования, состояние отличное, ушибов не получил. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилота Су-57 после обследования невролога выпишут из медицинского учреждения.

Су-57 разработан в рамках проекта ОКБ Сухого «ПАК ФА» (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Ранее был известен под заводским индексом Т-50. С 2017 года принят на вооружение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ОАК подтвердила крушение истребителя Су-57 под Хабаровском.

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