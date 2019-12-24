В «Современнике» прокомментировали госпитализацию Галины Волчек

В Москве госпитализирована художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.

По предварительной информации, режиссера срочно увезли на скорой из-за проблем с сердцем.

Госпитализацию актрисы подтвердила заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова в комментарии ТАСС. По ее словам, режиссера отправили в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими.

Мы будем следить за развитием ситуации.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года. Вместе с Олегом Ефремовым принимала участие в создании театральной студии, которая положила начало московскому театру «Современник».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что личный помощник Галины Волчек прокомментировала ее госпитализацию.