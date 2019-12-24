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Юная дочь Екатерины Климовой оказалась в больнице

, 12:54 | Валентин Черников Фото 100

Наследница актрисы сделала селфи из медучреждения.

Фото: Instagram @klimovagram

Селфи из больницы опубликовала дочь актрисы Екатерины Климовой, пишет сайт Teleprogramma.pro. 17-летняя Елизавета не уточнила, почему оказалась в медучреждении — из-за планового обследования или же срочной госпитализации.

Instagram @khrsh.lv

Как уточняет портал, до этого наследница артистки и ювелира Ильи Хорошилова отметилась на фото в коридоре одной из московских клиник с кофе в руках. В первом случае она также не объяснила подписчикам причину появления в этом месте. Снимков из больничной палаты от Елизаветы не последовало.

Дочь Климовой оканчивает 11-й класс. После получения аттестата зрелости она планирует учиться на журналиста. Несмотря на развод родителей, девушка поддерживает общение с отцом. Хорошие отношения с ним сохранила и сама актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова пришла на премию в откровенном платье.

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