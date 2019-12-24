«Если ты шусествуешь…»: Дочь Реввы написала уморительное письмо Деду Морозу

Супруга популярного артиста Александра Реввы Анджелика поделилась в Instagram отрывком письма, которое написала ее дочь шестилетняя Амели. Послание малышки было адресовано Деду Морозу. В нем девочка попросила о новом домашнем питомце — овчарке. В послании ребенок звезды допустил милые и забавные грамматические ошибки.

«Если ты шусествуешь, то овчарка мне тоже нравится. Даже если встретишь мою маму возле камина ночью, и она скажет, что у Амели уже есть собака, скажи ей, милая мамочка вдвоем им веселее будет. И кофе ей налей, и когда она улыбнется ты беги, только собаку не забудь оставить!» (сохранена орфография и пунктуация автора — Прим.ред.) — гласит текст послания Амели.

Instagram @angelikarevva

Подписчики Анджелики Реввы пришли в восторг от послания Амели Деду Морозу. Поклонников рассмешили замечания девочки по поводу того, как волшебнику стоит общаться с ее мамой. Фанатов впечатлила настойчивость девочки, которой во что бы то ни стало требовалось получить собаку. Многие пользователи отметили — им тоже хотелось бы верить в чудеса, как в детские годы.

«Прочла два раза, сразу захотелось верить в чудо, как в детстве. Сладкая девочка!»

«Чудесный ребенок!»

«Выложила всю правду о маме»;

«Божечки мои, что за чудо-чудесное!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина подружилась с дочкой Александра Реввы.