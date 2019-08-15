«Как сестрички!»: Лиза Галкина подружилась с дочкой Александра Реввы

В фанатском Instagram-аккаунте дочки Галкина и Пугачевой появилось новое фото. На снимке Лиза позирует со своей подругой и дочкой комика Александра Реввы — Амели. Обеим девочкам пять лет, и они на протяжении длительного времени посещают детские праздники в компании друг друга.

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Дочки знаменитостей на снимке, как кофе с молоком: загорелая, темноволосая Амели и белокожая блондинка Лиза. Поклонники пришли в восторг от дружбы юных звездочек.

«Очаровашки!»

«Лапушки!»

«Чем-то даже с Лизой похожи, как сестрички», — умилились фолловеры.

Лиза Галкина и Амели Ревва не только дружат и играют друг с другом на утренниках, но и вместе «работают». Звездные малышки не раз становились участницами модных показов детских коллекций одежды от отечественного дизайнера Валентина Юдашкина. Вместе с подружками в шоу также участвовали дети Филиппа Киркорова — семилетние Алла-Виктория и Мартин.

Дочь Галкина и Пугачевой можно по праву назвать самым популярным ребенком в шоу-бизнесе. Забавные видео с малышкой, которые в соцсети публикует отец, собирают по несколько миллионов просмотров и тысячи восхищенных комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лиза Галкина забавно раскрыла главный секрет земляники.