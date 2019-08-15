  1. Пятый канал
  4. «Как сестрички!»: Лиза Галкина подружилась с дочкой Александра Реввы

«Как сестрички!»: Лиза Галкина подружилась с дочкой Александра Реввы

, 8:58 Фото 56

Малышки не только веселятся на детских праздниках, но и вместе «работают» на модных показах.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @elizaveta_galkinaaa

В фанатском Instagram-аккаунте дочки Галкина и Пугачевой появилось новое фото. На снимке Лиза позирует со своей подругой и дочкой комика Александра Реввы — Амели. Обеим девочкам пять лет, и они на протяжении длительного времени посещают детские праздники в компании друг друга.

Гороскоп на 15 августа: не упустите птицу удачи, Козероги!

Дочки знаменитостей на снимке, как кофе с молоком: загорелая, темноволосая Амели и белокожая блондинка Лиза. Поклонники пришли в восторг от дружбы юных звездочек.

«Очаровашки!»

«Лапушки!»

«Чем-то даже с Лизой похожи, как сестрички», — умилились фолловеры.

Лиза Галкина и Амели Ревва не только дружат и играют друг с другом на утренниках, но и вместе «работают». Звездные малышки не раз становились участницами модных показов детских коллекций одежды от отечественного дизайнера Валентина Юдашкина. Вместе с подружками в шоу также участвовали дети Филиппа Киркорова — семилетние Алла-Виктория и Мартин.

Дочь Галкина и Пугачевой можно по праву назвать самым популярным ребенком в шоу-бизнесе. Забавные видео с малышкой, которые в соцсети публикует отец, собирают по несколько миллионов просмотров и тысячи восхищенных комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лиза Галкина забавно раскрыла главный секрет земляники.

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +12°
65.20
-0.40 72.90
-0.51
Гороскоп на 15 августа: не упустите птицу удачи, Козероги!

Последние новости

9:19
Лазарев, Зара и Нюша выступили на гастролях в Азии за еду
9:04
«Счастливы, что живы»: Шокированные пассажиры А-321 благодарят пилотов
8:58
«Как сестрички!»: Лиза Галкина подружилась с дочкой Александра Реввы
8:45
В Японии десять человек пострадали из-за тайфуна «Кроса»
8:34
По факту экстренной посадки А-321 в Подмосковье возбуждено уголовное дело
8:18
Аллу Пугачеву оштрафовали из-за забора вокруг дачи

Сейчас читают

В Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер — видео
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
«Пожалуйста, накормите Марину»: Кай Метов выложил фото с исхудавшей Хлебниковой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги