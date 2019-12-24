Лобода спустилась в метро из-за московских пробок

В московском метро прокатилась Светлана Лобода. Видео непривычной для себя поездки она выложила в Instagram.

Певица стала гостьей передачи Ивана Урганта. По дороге в телецентр она пожаловалась в микроблоге на превратности климата.

Instagram @lobodaofficial

«Едем на съемки к Урганту уже второй час. Да здравствует декабрь. Вы нас ждете, котики?», — сказала Лобода на камеру.

Несмотря на большие пробки артистка успела добраться до точки назначения в срок. Обратный путь она предпочла проделать под землей.

«Это что, настоящее метро?» — спросил Светлану один из ее сопровождающих. Звезда уверенным тоном подтвердила, что настоящее.

В снятом ею ролике Светлана запечатлела момент, как спускается в подземку на эскалаторе. Другая ее спутница спросила, когда в последний раз Лобода бывала в метро.

«Во Франции пару месяцев назад», — ответила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что сколько Лобода и другие звезды тратят на концертные костюмы.