  1. Пятый канал
  4. Лобода спустилась в метро из-за московских пробок

Лобода спустилась в метро из-за московских пробок

, 13:30 | Валентин Черников Видео 599

Декабрьская погода и дорожная ситуация в столице вынудили певицу оказаться в подземке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

В московском метро прокатилась Светлана Лобода. Видео непривычной для себя поездки она выложила в Instagram.

Певица стала гостьей передачи Ивана Урганта. По дороге в телецентр она пожаловалась в микроблоге на превратности климата.

Instagram @lobodaofficial

«Едем на съемки к Урганту уже второй час. Да здравствует декабрь. Вы нас ждете, котики?», — сказала Лобода на камеру.

Несмотря на большие пробки артистка успела добраться до точки назначения в срок. Обратный путь она предпочла проделать под землей.

«Это что, настоящее метро?» — спросил Светлану один из ее сопровождающих. Звезда уверенным тоном подтвердила, что настоящее.

В снятом ею ролике Светлана запечатлела момент, как спускается в подземку на эскалаторе. Другая ее спутница спросила, когда в последний раз Лобода бывала в метро.

«Во Франции пару месяцев назад», — ответила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что сколько Лобода и другие звезды тратят на концертные костюмы.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.25
-0.16 69.00
-0.38
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам

Последние новости

14:30
Обвиняемого в угрозах судье Криворучко оштрафовали на 110 тысяч рублей
14:25
Фото: Жена Запашного обращает Эвелину Бледанс в вампира
14:15
Радио «Петербург» исполняется 95 лет
14:10
Мобильная связь 5G: дата выхода, тарифы, подробности
14:00
Видео: двух братьев расстреляли у океанариума в Петербурге
13:50
Девушка выпала из окна в московском кафе во время корпоратива

Сейчас читают

РR-агент Бузовой прокомментировал долг певицы за коммуналку
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]