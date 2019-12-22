  1. Пятый канал
  4. Стало известно, сколько звезды тратят на концертные костюмы

Стало известно, сколько звезды тратят на концертные костюмы

, 11:44 | Игорь Рязов 1 529

Журналисты выяснили, в какую сумму обходятся наряды Киркорову, Лободе, Глюкозе и другим эстрадным исполнителям.

Фото: Instagram @lobodaofficial

Эстрадные исполнители предпочитают покупать одежду для выступлений, а не брать ее на прокат. Стоимость концертных нарядов ведущих звезд узнал сайт Teleprogramma.pro.

Самые дорогие и эксклюзивные наряды среди звезд отечественной эстрады покупают себе Филипп Киркоров и Светлана Лобода. Первый появится на традиционном новогоднем шоу в расшитом золотыми узорами костюме от Dolce& Gabbana. Его стоимость — 90 тысяч евро (более шести миллионов рублей — Прим. ред).

Светлана Лобода любит носить платья бренда Balmain. Их стоимость стартует с отметки в 400 тысяч рублей. Не стесняется певица и костюмов от украинских дизайнеров бренда Luvi. Цены на их наряды примерно в пять раз ниже, чем у известных на весь мир торговых марок.

Другие российские певицы обычно наряжаются в платья за 100-200 тысяч рублей. Часто одежду покупают у отечественных дизайнеров Яны Расковаловой и Игоря Гуляева. В их нарядах можно увидеть Полину Гагарину, Глюкозу, Жасмин, Лолиту и многих других.

Не менее важная составляющая образа — обувь. Певицы выходят на сцену исключительно на шпильках. Особой популярностью пользуются туфли от Giorgio Armani и Balenciaga — от 40 и 70 тысяч рублей соответственно.

Также спросом пользуются кружевные туфли Dolce& Gabbana (60 тысяч рублей), босоножки со стразами от Christian Louboutin (80 тысяч) и замшевые туфли Gianvito Rossi (130 тысяч).

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько звезды заработают на новогодних корпоративах 2020 года.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Дамские угодники: Названы лучшие любовники по знаку зодиака

Последние новости

12:01
Один человек погиб и еще один пострадал при обрушении здания в Омской области
11:44
Стало известно, сколько звезды тратят на концертные костюмы
11:27
Стали известны личности пострадавших и погибшего в ДТП на МКАД
11:11
«Давно надо было»: звезда Comedy Woman призвала Дубовицкую закрыть «Аншлаг»
10:52
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
10:33
Возвращение традиции: начинается новая эпоха российского виноделия

Сейчас читают

Дамские угодники: Названы лучшие любовники по знаку зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]