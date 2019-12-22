Стало известно, сколько звезды тратят на концертные костюмы

Эстрадные исполнители предпочитают покупать одежду для выступлений, а не брать ее на прокат. Стоимость концертных нарядов ведущих звезд узнал сайт Teleprogramma.pro.

Самые дорогие и эксклюзивные наряды среди звезд отечественной эстрады покупают себе Филипп Киркоров и Светлана Лобода. Первый появится на традиционном новогоднем шоу в расшитом золотыми узорами костюме от Dolce& Gabbana. Его стоимость — 90 тысяч евро (более шести миллионов рублей — Прим. ред).

Светлана Лобода любит носить платья бренда Balmain. Их стоимость стартует с отметки в 400 тысяч рублей. Не стесняется певица и костюмов от украинских дизайнеров бренда Luvi. Цены на их наряды примерно в пять раз ниже, чем у известных на весь мир торговых марок.

Другие российские певицы обычно наряжаются в платья за 100-200 тысяч рублей. Часто одежду покупают у отечественных дизайнеров Яны Расковаловой и Игоря Гуляева. В их нарядах можно увидеть Полину Гагарину, Глюкозу, Жасмин, Лолиту и многих других.

Не менее важная составляющая образа — обувь. Певицы выходят на сцену исключительно на шпильках. Особой популярностью пользуются туфли от Giorgio Armani и Balenciaga — от 40 и 70 тысяч рублей соответственно.

Также спросом пользуются кружевные туфли Dolce& Gabbana (60 тысяч рублей), босоножки со стразами от Christian Louboutin (80 тысяч) и замшевые туфли Gianvito Rossi (130 тысяч).

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