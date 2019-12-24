Как выбрать мужчину, исходя из своего месяца рождения

Астрологи убеждены, что при выборе избранника женщинам следует учитывать особенности своего характера, предопределенные датой рождения. Например, одним больше подойдут покладистые и мягкие мужчины, другим — волевые и решительные. О том, на кого стоит обратить внимание представительницам прекрасного пола, рассказал портал Uduba.com.

Январь

Подойдут: Для женщин, появившихся на свет в январе, важно, чтобы партнер был деятельным и энергичным, Они чувствуют, что нашли «того самого» только в тех случаях, если видят, что постоянно самосовершенствуется, и никогда не останавливается на достигнутом.

Не подойдут: Ленивые, безынициативные мужчины совсем не интересуют дам, рожденных в начале зимы.

Февраль

Подойдут: Покорить сердце женщин, родившихся в феврале, может только чувственный и искренний мужчина, который успевает уделять время и карьере, и личной жизни.

Не подойдут: Представительницам прекрасного пола, появившимся на свет в феврале, лучше не связываться с безэмоциональными партнерами. С такими кавалерами они попросту заскучают.

Март

Подойдут: Надежность и стабильность — вот, что главное в возлюбленном для женщин, которые празднуют свой день рождения в марте. Рядом с собой они хотят видеть любящего и заботливого семьянина.

Не подойдут: От ухажеров, которые не выполняют свои обещания и не заинтересованы в серьезных отношениях, лучше держаться подальше.

Апрель

Подойдут: Целеустремленный мужчина с четкими принципами и планами на жизнь — вот идеал «апрельских» женщин. Они готовы всю жизнь провести с тем партнером, который будет подавать достойный пример для подражания.

Не подойдут: Маменькиным сынкам и чересчур мягким мужчинам рядом с такими женщинами будет непросто, да и сами они таких не потерпят.

Май

Подойдут: Женщины, появившиеся на свет в мае, любят, чтобы все их проблемы решались без их участия. Партнер должен внушать им уверенность в том, что любая ситуация разрешится благополучно и беспокоиться не о чем.

Не подойдут: Мужчин, которые считают, что место жены — на кухне, можно сразу вычеркивать из списка возможных претендентов.

Июнь

Подойдут: Те, кто отмечают день рождения в июне, обожают приключения. Однако с возрастом они понимают, что дух авантюризма — далеко не самое главное в человеке. Куда важнее спокойствие, уравновешенность избранника и его готовность всегда прийти на помощь.

Не подойдут: Июньские женщины ненавидят, когда их спутника то и дело терзают сомнения.

Июль

Подойдут: Самое главное для представительниц прекрасного пола, появившихся на свет в июле, — найти мужчину, с которым будет всегда интересно. Они хотят разговаривать сутки напролет со своим возлюбленным и поддерживать его самые неординарные идеи.

Не подойдут: Мужчины, которые руководствуются только здравым смыслом — полная противоположность идеала июльских женщин. Они любят тех, кого может накрыть волна чувств.

Август

Подойдут: Рядом с женщиной, рожденной в августе, должен быть мужчина, на которого можно положиться во всех смыслах. Избранник должен хорошо зарабатывать и исполнять все капризы жены.

Не подойдут: Ухажерам, которые не могут защитить свою спутницу от обидчика, лучше не питать надежды, что они когда-то смогут произвести впечатление на такую женщину.

Сентябрь

Подойдут: Рядом сентябрьскими именинницами должен быть нежный и чуткий кавалер, который может себе позволить быть уязвимым в присутствии любимой женщины.

Не подойдут: Своевольные мужчины, не привыкшие демонстрировать свою любовь, никогда не очаруют женщин, появившихся на свет в начале осени.

Октябрь

Подойдут: Мужчина рядом с женщинами, родившимися в октябре, должен вызывать восхищение и уважение. Он должен быть таким, чтобы возлюбленная была готова пойти за ним куда угодно и знать, что он никогда не бросит в беде.

Не подойдут: Слабые мужчины, которые не любят пожаловаться на судьбу — не пара для таких женщин.

Ноябрь

Подойдут: Женщины, празднующие день рождения в ноябре, ищут спутника с глубоким внутренним миром. Духовная составляющая для них выходит на первый план, а все остальное не имеет значения.

Не подойдут: Малообщительные мужчины, не привыкшие делиться своими переживаниями, не смогут завоевать симпатию ноябрьских женщин.

Декабрь

Подойдут: Друг, любовник, супруг — представительницы прекрасного пола, появившиеся на свет в начале зимы, хотят, чтобы в одном человеке сочетались сразу все лучшие качества. На меньшее они не согласны.

Не подойдут: Человеку, который не привык добиваться своей дамы годами и петь серенады под окном не место рядом с декабрьскими женщинами.

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