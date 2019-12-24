Старейшая из действующих радиостанций России отмечает 95-летний юбилей

95 лет исполняется Радио «Петербург». Это старейшая из действующих радиостанций России. Впервые слова «Говорит Ленинград» прозвучали из маленькой студии в 1924 году. А в годы Великой Отечественной голоса эфира станут символом ленинградского мужества. Вещание не прекратится даже в самые тяжелые дни блокадного города.

О прошлом и настоящем героического радио в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Яна Воскресенского.

Радио города на Неве началось всего с двух репродукторов. Больше не позволяла мощность передатчика. Рупоры установили в центре. Первые передачи своего ленинградского радио горожане слушали, задрав головы.

Но уже скоро у слушателей стали появляться персональные приемники — черные тарелки. А мощную станцию оборудовали в здании бывшего Благородного собрания. Отсюда, из своего дома, петербургское радио вещает и сейчас. Ведущие спешат на эфир под взглядом своей почитаемой предшественницы. Ольга Берггольц — голос блокадного радио. И символ ленинградского мужества.

В Блокаду ленинградское радио стало не просто средством массовой информации. Это было сердце города на Неве, которое билось тревожным метрономом. Для слушателей это был тревожный знак — надо прятаться.

Во время бомбежки пострадал и Дом Радио, снаряд повредил студию. Как и во всем Ленинграде, здесь было очень холодно. Работники голодали, но, как могли, защищали свой эфир.

«Это ватник Зинаиды Зубовой. Всю блокаду работала. Дежурила на крыше с щипцами», — рассказывает директор Дома Радио Юрий Радкевич.

Настоящим потрясением по обе стороны фронта стала музыкальная трансляция. Из осажденного города звучит Седьмая симфония Шостаковича. Эфир удалось обеспечить благодаря замаскированному передатчику, который подняли в небо на аэростате. Специалисты Радиокомитета собрали и антенну, которая передавала сигнал по коротким волнам. В Москву и дальше. Долгожданное объявление о ленинградской победе услышали не только в изможденном городе — во всей стране.

С тех пор радио Ленинграда становится эталоном эфирного искусства. Радиоспектакли собирают лучшие актерские силы. В студиях, где записываются артисты, настоящая роскошь. И это не только наследие дореволюционных хозяев. Колонны и ковры нужны для акустики.

«Здесь все сделано, чтобы звук формировался почти идеально. Раньше этому придавалось большое значение, считалось, что в объеме хороший звук рождается», — объясняет директор Дома Радио Юрий Радкевич.

Теперь родные голоса слушают в интернете, а ценители петербургского радио ловят его на коротких волнах и на трехпрограммных приемниках. Их до сих пор продают и выпускают.

В радийном закулисье — бескрайние фонды. Исторические записи сейчас постепенно оцифровывают. Всего здесь около полумиллиона единиц хранения. Чтобы прослушать заново все передачи, понадобится 95 лет, не меньше.

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