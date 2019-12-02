«Алые паруса» признали лучшим шоу в мире. Праздник выпускников взял главную награду в престижном конкурсе Best Event Awards World. Он победил в номинации «Самое знаковое событие года». Об очередном международном триумфе России репортаж корреспондента МИЦ «Известий» Дмитрия Акимова.

«Алые паруса» — лучший праздник в мире. Это подтверждает жюри престижного конкурса Best Event Awards World. Статуэтку победителя получает Пятый канал.

Этот праздник стал визитной карточкой не только Петербурга, но и без сомнения всей нашей страны. А это значит, что и победа в конкурсе — это победа всей России. Что признали на официальной церемонии в Милане. Здесь — лучшие из лучших. Best Event Awards World — Оскар в мире организации развлечений, попасть сюда мечтают все продюсерские компании планеты.

«Самые лучшие эвенты со всего мира получают награды именно здесь», — рассказал председатель жюри премии Best Event Awards World Александр Сафонов.

В этом году поступило 170 заявок от 29 стран. Профессиональное жюри пристально оценивало все параметры. Награды вручаются в 23 номинациях, но самая престижная — Iconik Event. Самое знаковое событие. Которая дает право главному празднику выпускников называться лучшим в мире.

«Iconic Award — это награда, которая присуждается таким экстраординарным событиям, которые демонстрируют максимальные возможности при создании мероприятий, это такие экстраординарные события, как „Открытие Олимпийских игр“, например», — отметил президент ADC Group, BEA World founder Сальваторе Сагоне.

Праздник петербургских выпускников давно вышел на международный уровень — увидеть плывущий под ярко-алыми парусами бриг «Россия» мечтают миллионы туристов из разных уголков планеты.

«Просто восхитительно, мы влюбились в этот праздник»;

«Какой потрясающий салют, мы прямо из Берлина сюда;

«Фантастика у меня нет слов, спасибо», — признаются туристы.

Уникальное пиротехническое шоу, путешествия во времени, фантастический концерт с участием лучших артистов российского шоу-бизнеса. 50 тысяч залпов салюта раскрашивают небо Петербурга. Технологические инновации и бережное сохранение традиций — эти принципы не меняются год от года.

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден 15 лет назад по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Но сама идея о том, что необходимо вновь подарить тысячам молодых петербуржцев самую яркую ночь в их жизни, принадлежит — президенту страны.

«Он узнал о нашей дискуссии, о наших беседах, спросил: почему вы не хотите возродить алые паруса. Фактически идея о возрождении „Алых парусов“ пришла от Путина», — рассказал председатель совета группы компаний Акционерного Банка «РОССИЯ» Юрий Ковальчук.

Праздник уже давно вышел за рамки только городского мероприятия, жанр свето-пиротехнического шоу тоже сложно описать — и более того, под «Алые паруса» авторы новые жанры придумывают.

«Алые паруса» это один из немногих праздников на планете, которые могут похвастаться специально сочиненной эксклюзивной музыкой», — отметил композитор праздника «Алые паруса — 2019» Игорь Заливалов.

Так, на берегах Невы в этом году впервые заиграла латинская сальса, виртуозно соединенная с русским народным фольклором.

Алые паруса ждут люди во всем мире — это подтверждают рейтинги, которые растут каждый год. Во время трансляции из Петербурга каждый второй телевизор в городе показывал Пятый канал. Всего шоу «Алые паруса» в этом году посмотрели больше десяти миллионов человек.

Аудитория онлайн растет с каждым годом. Все больше зрителей смотрят трансляцию «Алых парусов» в социальных сетях и на сайте Пятого канала.

Уже сейчас полным ходом идет подготовка к новому грандиозному празднику. Сомнений в том, что и на этот раз авторы превзойдут самые смелые фантазии, ни у кого нет. И престижная награда мирового уровня — очередное тому подтверждение.