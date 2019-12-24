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Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов

, 15:38 | Ниса Мурзанаева 24

Во время обысков в доме чиновника найдены 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык обвиняется в том, что способствовал незаконному освобождению от уголовной ответственности контрабандистов.

«Его действия способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также снижению административной ответственности лицам, совершавшим контрабанду денежных средств», — цитирует следователя РИА Новости.

Чиновнику и его заместителю Алексею Серебро предъявлены обвинения по третьей части 285-й статьи УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Сообщается, что Александр Кизлык отвергает обвинения в коррупции. При этом во время обысков в его доме обнаружены и изъяты 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов и драгоценности. Следователь по делу запрашивает меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК РФ требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС.

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