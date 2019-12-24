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Кардашьян станет лицом военной кампании по призыву новобранцев

, 18:16 | Валентин Черников 89

Армия Британии будет завлекать рекрутов с помощью прелестей супермодели.

Фото: Instagram @kimkardashian

Героиней промо-акции британской армии станет модель и теледива Ким Кардашьян, сообщает Daily Star. Таким методом военное руководство страны решило привлечь новобранцев из числа миллениалов.

Оригинальная кампания станет новой попыткой соблазнить «поколение Instagram» службой в войсках после провала прошлогодней идеи с призывными плакатами. Тогда пиарщики использовали слоган времен Первой мировой войны «Твоя страна нуждается в тебе». Геймерам, любителям селфи и «смартфон-зомби» внушали, что служба в армии дает больше уверенности и почета, чем «лайки» в социальных сетях.

Этого же посыла Минобороны Британии придерживаются и теперь. Поскольку Кардашян считается одной из самых ярких звезд Instagram, выбор ее в качестве лица кампании принесет результаты, уверены инициаторы. Ожидается, что армия выполнит план по набору новобранцев на более чем 90%. Новая акция будет включать в себя рекламу на телевидении, постеры и освещение в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Кардашьян в образе Элизабет Тейлор снялась для глянца.

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