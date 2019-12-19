Видео: Ким Кардашьян в образе Элизабет Тейлор снялась для глянца

Ким Кардашьян многие считают новой иконой стиля нашего времени. Она примеряет самые дорогие и роскошные наряды от известных модных домов. Недавно модель приняла участие в съемке для нового номера журнала 7 Hollywood. Звезда телешоу «Семейство Кардашьян» перевоплотилась в культовую звезду Голливуда — Элизабет Тейлор. Кадры со съемки она выложила в сторис Instagram.

Mrs. West is featured in the upcoming issue of @7Hollywood_Mag, wearing @ManfredTMugler. Stay tuned for the issue, coming soon! pic.twitter.com/kHFM4ukKnZ — KKW FORMATION (@KKWFORMATION) 18 декабря 2019 г.

Руководил модной съемкой Тьерри Мюглер — любимый дизайнер звезды.

Чтобы воссоздать образ «королевы Голливуда», стилисты подобрали Ким парик 70-х годов, массивные ювелирные украшения и откровенные наряды, подчеркивающие аппетитные формы теледивы.

В Instagram звезда показала кадры из-за кулис, где стилисты и визажисты творили волшебство. Фанаты отметили, что Ким выглядела, как всегда, неотразима. Они также поинтересовались как на преображение отреагировал звездный муж Кардашьян — рэпер Канье Уэст.

Певец ранее не одобрял пикантные и откровенные наряды супруги. В мае нынешнего года девушка выбрала латексное платье от французского модного дома для Бала института костюма, но религиозный муж почитал наряд жены слишком сексуальным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кардашьян не влезла в любимое платье после дня рождения.