Видео: Ким Кардашьян в образе Элизабет Тейлор снялась для глянца

Ким Кардашьян многие считают новой иконой стиля нашего времени. Она примеряет самые дорогие и роскошные наряды от известных модных домов. Недавно модель приняла участие в съемке для нового номера журнала 7 Hollywood. Звезда телешоу «Семейство Кардашьян» перевоплотилась в культовую звезду Голливуда — Элизабет Тейлор. Кадры со съемки она выложила в сторис Instagram.

Mrs. West is featured in the upcoming issue of @7Hollywood_Mag, wearing @ManfredTMugler. Stay tuned for the issue, coming soon! pic.twitter.com/kHFM4ukKnZ