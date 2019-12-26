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Десять лет спустя: как живет 20-летняя дочь Владимира Турчинского

, 5:15 | Алиса Старжевская Видео 59

Мама девушки утверждает, что наследница спортсмена и актера без протекции поступила на бюджетное отделение в Школу-студии МХАТ на продюсерский факультет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oxana Katcen, Anton Belitsky; Instagram@turchhhhh

После смерти мужа известного шоумена Владимира Турчинского (по прозвищу «Динамит») Ирине было тяжело заново начинать жизнь. При этого позаботиться нужно было не только о себе и своей карьере, но и об их общей с Владимиром дочери Ксении. В интервью «Экспресс-газете» Ирина рассказала, чем сейчас занимается 20-летняя наследница знаменитого теле- и радоведущего.

По словам Турчинской, до поступления в университет Ксения, как и мама, грезила карьерой модели — девушка, исхудав до 50 килограмм, отправилась покорять Китай и при своих параметрах смотрелась выигрышно.

«Ей это нравилось, а мне хватило мудрости согласиться», — отметила Ирина в интервью.

Однако спустя некоторое время Ксения вернулась на родину — дочь «Динамита» сдала вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ на продюсерский факультет. Ирина гордится наследницей и не скрывает, что Ксюша поступила без связей.

В 17 лет Ксения Турчинская набила тату на левой руке «Я люблю папу».

«Теперь любовь к отцу я всегда ношу с собой», — написала девушка у себя в блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что друг Владимира Турчинского рассказал о причинах смерти шоумена.

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