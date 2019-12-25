Фанаты о новом клипе Серябкиной: «Оля одетая, что ли, будет? Чудо чудное»

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина объявила о выходе последней работы при участии лейбла MALFA. В новом клипе «Не бойся» звезда танцует в пиджаке на голое тело, пишет «Утро.ру».

Музыкальный ролик, в котором Серябкина играет роль певицы, ушедшей от своего продюсера ради возлюбленного, зрители посчитали довольно скромным. Мужская аудитория даже расстроилась: многие ждали видео «с перчинкой».

В комментариях к посту в Instagram Ольги Серябкиной фанаты попросили экс-солистку «Серебра» в следующий раз порадовать их более откровенным нарядом.

«Кое-что замазали»;

«Хватит 0+. Сними хотя бы 16+, мужская половина-то ждет этого»;

«Оля одетая, что ли, будет? Чудо чудное».

Ранее 5-tv.ru писал, что бюст Ольги Серябкиной серьезно обеспокоил поклонников.