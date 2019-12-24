Развитие технологий и медицины: Путин назвал приоритеты работы законодателей

Президент России Владимир Путин проводит традиционную предновогоднюю встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации. На днях обе палаты российского парламента завершили осенние сессии. Подводя итоги деятельности парламентариев за последние двенадцать месяцев, глава РФ напомнил о том, что органы власти должны взаимодействовать между собой, а также стремиться к открытости.

Путин также предложил подумать над созданием единой системы публичной власти, но при этом не трогать основополагающие положения Конституции. Глава государства признал: разногласия всегда будут, но подчеркнул, что интересы России и ее народа выше политической конъюнктуры. Что касается дальнейших планов по развитию различных отраслей, президент уверен: поддерживать нужно успешных, но не забывать о главном.

«В первую очередь нужно поддерживать такие вещи, которые называются сквозными, сквозные технологии надо поддерживать, развивать их в целом. Тот же самый искусственный интеллект, цифровую технологию, биологию, генетику, медицину в широком смысле слова — вот такие вещи. И мы будем это делать. И это как раз изложено в нацпроектах», — уверил российский лидер.

Также Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов подумать о дополнительной поддержке ветеранов: впереди юбилейный год победы в Великой Отечественной войне. Список президентских поручений еще пополнится — уже 15 января глава государства обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы последний день года — 31 декабря — официально стал выходным днем.