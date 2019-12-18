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«Супер, супер и еще раз супер!»: Ани Лорак снялась для клипа в латексном костюме

, 19:44 | Валентин Черников Видео 40

Певица выбрала эффектный образ для записи предновогодней передачи.

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Фото, видео: Instagram @anilorak

Образ Ани Лорак для съемок новогоднего клипа впечатлил ее поклонников в Instagram. Певица выложила кадры, на которых облачена в черный латексный костюм. Облегающий наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Поверх латекса звезда надела шубу бирюзового цвета. В таком имидже ее увидят телезрители в ночь на первое января, как обещала Лорак.

Съемки для новогодней программы проходили на улице. Судя по видео в сторис, артистка не замерзла. На фоне искусственного снега она зажигательно станцевала под фонограмму своего трека.

Instagram @anilorak

Формы, костюм и пластика Лорак восхитили поклонников. Как написали пользователи соцсети в комментариях, благодаря певице праздник стал еще более долгожданным.

«Опять мерзнете ради того, чтобы мы в новогоднюю ночь увидели красоту»;

«Теперь жду новый год еще больше, шикарная!»

«Каждый раз вы в таких прекрасных, модных нарядах. Всегда были, есть и будете в тренде. Супер, супер и еще раз супер!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак расплакалась на съемках шоу в Киеве.

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