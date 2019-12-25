  1. Пятый канал
  4. Минтранс с нового года открывает небо в Петербурге для 30 стран мира

Минтранс с нового года открывает небо в Петербурге для 30 стран мира

, 6:16 Эфирная новость 36

Седьмая степень свободы позволит иностранным авиакомпаниям летать в Россию и из нее без привязки к собственным аэропортам базирования.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Петербург первым в России открывает небо до седьмого уровня свободы, с нового года. И это важнейшее событие, которое меняет развитие Северной столицы, Ленинградской области и если смотреть шире — туристические потоки всей России. Почему?

Седьмая степень свободы разрешает иностранным авиакомпаниям летать в Россию и из России без привязки к собственным аэропортам базирования. В Европе, где шенген — это давно данность. И Петербург, а через него вся страна, становится частью такого перемещения народов.

По прогнозам, за пять лет, на которые пока открывают небо «Пулково», пассажиропоток должен почти удвоиться — до 30-35 миллионов человек.

«Седьмая степень свободы означает в принципе тоже самое, что в свое время сделал Петр I. Это открытие нашего города, но только не для Европы, а для всего мира. Сейчас любая иностранная авиакомпания, где бы она ни была зарегистрирована, сможет спокойно прилететь в Санкт-Петербург и улетать из Санкт-Петербурга», — пояснил генеральный директор УК аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Если конкретно, то Минтранс открывает небо для 30 стран, при этом по 22, в числе которых Великобритания, Франция, Италия, Германия, Испания — уже есть рыночные предложения.

Самое приятное для пассажиров — свободное небо привлекает лоукостеров — авиакомпании, перелеты у которых процентов на 30 дешевле в среднем, и которые берут массовостью рейсов и перевозок. Уже известно, что шесть из них готовы, «зайти в «Пулково».

«В идеале жители Петербурга или вообще пользователи аэропорта „Пулково“ смогут увидеть и более дешевые билеты по тем направлениям и, соответственно, больше предложений по направлениям», — рассказал главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Артем Кореняко.

А дальше уже рассуждаем — дешевые билеты привлекают туристов со всей России, тех что сейчас вынуждены улетать на отдых через Москву, или Прибалтику, или Финляндию.

Растет пассажиропоток — надо развивать инфраструктуру. «Пулково» начинает строить еще один большой терминал. А к нему нужна большая дорога и лучше — железная, чтобы без пробок. Туристам нужны гостиницы. И так далее. Город трех революций готовится совершить еще одну — транспортную.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Пулково» прибыли первые туристы по бесплатной электронной визе.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.17
-0.08 68.91
-0.09
Эротический гороскоп на 25 декабря: какие знаки ждет незабываемый вечер?

Последние новости

7:10
«Намоленный уютный домик»: в Москве после ремонта открыли Дом Актера
7:01
Эротический гороскоп на 25 декабря: какие знаки ждет незабываемый вечер?
6:57
Дана Борисова попросила помощи у медиков
6:56
«Яна не в курсе»: Плющенко привел в дом нового жильца втайне от жены
6:41
Как верующие по всему миру отметили католическое Рождество
6:29
«Изящные коленки»: стройные ноги Глюкозы сразили поклонников

Сейчас читают

Гороскоп на 25 декабря: Луна в Стрельце благоволит финансовой прибыли
«Роднулька, как же так?»: в съемной квартире в Венгрии погибла знаменитая пианистка из Уфы
«Горячие штучки»: подборка звезд с самыми аппетитными ягодицами

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]