Минтранс с нового года открывает небо в Петербурге для 30 стран мира

Петербург первым в России открывает небо до седьмого уровня свободы, с нового года. И это важнейшее событие, которое меняет развитие Северной столицы, Ленинградской области и если смотреть шире — туристические потоки всей России. Почему?

Седьмая степень свободы разрешает иностранным авиакомпаниям летать в Россию и из России без привязки к собственным аэропортам базирования. В Европе, где шенген — это давно данность. И Петербург, а через него вся страна, становится частью такого перемещения народов.

По прогнозам, за пять лет, на которые пока открывают небо «Пулково», пассажиропоток должен почти удвоиться — до 30-35 миллионов человек.

«Седьмая степень свободы означает в принципе тоже самое, что в свое время сделал Петр I. Это открытие нашего города, но только не для Европы, а для всего мира. Сейчас любая иностранная авиакомпания, где бы она ни была зарегистрирована, сможет спокойно прилететь в Санкт-Петербург и улетать из Санкт-Петербурга», — пояснил генеральный директор УК аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Если конкретно, то Минтранс открывает небо для 30 стран, при этом по 22, в числе которых Великобритания, Франция, Италия, Германия, Испания — уже есть рыночные предложения.

Самое приятное для пассажиров — свободное небо привлекает лоукостеров — авиакомпании, перелеты у которых процентов на 30 дешевле в среднем, и которые берут массовостью рейсов и перевозок. Уже известно, что шесть из них готовы, «зайти в «Пулково».

«В идеале жители Петербурга или вообще пользователи аэропорта „Пулково“ смогут увидеть и более дешевые билеты по тем направлениям и, соответственно, больше предложений по направлениям», — рассказал главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Артем Кореняко.

А дальше уже рассуждаем — дешевые билеты привлекают туристов со всей России, тех что сейчас вынуждены улетать на отдых через Москву, или Прибалтику, или Финляндию.

Растет пассажиропоток — надо развивать инфраструктуру. «Пулково» начинает строить еще один большой терминал. А к нему нужна большая дорога и лучше — железная, чтобы без пробок. Туристам нужны гостиницы. И так далее. Город трех революций готовится совершить еще одну — транспортную.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Пулково» прибыли первые туристы по бесплатной электронной визе.