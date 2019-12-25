Из Москвы в Крым отправился первый поезд

Буквально несколько минут назад с Казанского вокзала столицы отправился в путь первый поезд «Москва — Симферополь». Состав двухэтажный, повышенной комфортности — в нем только вагоны СВ и купе.

Ну, а первый пассажирский поезд «Петербург — Севастополь» в эти минуты приближается к Тамани — это самая «молодая» станция на маршруте и последняя в Краснодарском крае.

Далее, тот самый исторический момент, которого все ждут — ночью состав пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту. В дороге начальник поезда дал интервью нашему корреспонденту, и рассказал о курьезе при отправлении накануне, когда состав уехал без него — пока он на перроне докладывал президенту о готовности.

«Поезд отправился строго по расписанию согласно графику в два часа. Мы немножко отстали и нагоняли „Сасаном“. В Угловке еще вас встречали. В 17.13 поезд прибывал на станцию „Угловка“, а мы в 16.30 уже были там», — рассказал начальник поезда Александр Калеущенко.

Утром в 09:25 состав торжественно встретят в пункте назначения — Севастополе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что освободитель Севастополя отправился в Крым на первом поезде из Петербурга.