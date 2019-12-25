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С 1 января изменяются правила сдачи экзамена на водительские права

, 5:47 Эфирная новость 85

Получить заветные корочки будущим автомобилистам теперь станет сложнее.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Правительство утвердило новые правила получения водительского удостоверения. Главные новшества — убирают отдельный экзамен «на площадке», а ученикам автошкол разрешают тренироваться на скоростных магистралях. Есть и другие изменения, часть из которых вступят в силу уже с 1 января.

Постановлением изменяется порядок проведения практических экзаменов и проверки навыков в рамках только реальной дорожной обстановки. 

Кирилл Сергеев разобрался в вопросе и понял, что получить права станет сложнее, правда можно оспорить неудачный результат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мотоциклисты смогут пересесть за руль автомобиля по упрощенной схеме.

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