С 1 января изменяются правила сдачи экзамена на водительские права

Правительство утвердило новые правила получения водительского удостоверения. Главные новшества — убирают отдельный экзамен «на площадке», а ученикам автошкол разрешают тренироваться на скоростных магистралях. Есть и другие изменения, часть из которых вступят в силу уже с 1 января.

Постановлением изменяется порядок проведения практических экзаменов и проверки навыков в рамках только реальной дорожной обстановки.

Кирилл Сергеев разобрался в вопросе и понял, что получить права станет сложнее, правда можно оспорить неудачный результат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мотоциклисты смогут пересесть за руль автомобиля по упрощенной схеме.