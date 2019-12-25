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В Подольске хулиган проколол шины у 76 автомобилей

, 2:54 | Марина Неруцких Срочная новость 40

Злоумышленник методично наносил удары по колесам охотничьим ножом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maximilian Schönherr; 5-tv.ru

В подмосковном Подольске хулиган при помощи охотничьего ножа нанес урон 76 автомобилям, припаркованным в одном из дворов города. Как стало известно, 5-tv.ru, злоумышленник проколол шины легковушкам. При этом мужчина не отвлекался от своего занятия, даже когда его заметили жильцы дома, возле которого он устроил своеобразную вендетту автомобилям.

Очевидцы происшествия рассказывают, что увидев происходящее на улице, начали кричать, но хулигана это не остановило. Один из автовладельцев даже запустил в злоумышленника цветочным горшком.

Что стало причиной хулиганского поступка мужчины, пока не известно. Судя по видео, попавшему в распоряжение 5-tv.ru, характер нанесенных повреждений заставит многих автолюбителей вместо новогодних подарков приобретать новую резину.

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