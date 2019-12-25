«Вау, какая женщина»: Откровенное алое платье Ханны свело с ума поклонников певицы

Певица Ханна сразила поклонников сногсшибательным красным платьем. Видео, в котором артистка демонстрирует сексуальный наряд, появилось на странице певицы в Instagram.

В кадре Ханна неспешно идет вперед по узкому коридору, покачивая бедрами. На девушке ярко-красное платье с прозрачным подолом и шлейфом. Ягодицы артистки прикрывают вышитые цветы — такой же узор покрывает и полы юбки.

Instagram @offi_hanna

Особую эффектность образу придает широкая алая баска на жестких корсетных вставках. В кадре Ханна неторопливо распускает собранные в пучок волосы и томно взбивает их, не поворачиваясь к оператору лицом.

В комментариях поклонники едва смогли подобрать слова, чтобы описать свой восторг от созерцания невероятного образа певицы.

«Анечка, какая ты красивая!»

«Шикарная женщина!»

«Вау, какая женщина. Красота, грация!» — хвалят фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ханна в нежном образе эротично оголила ноги.