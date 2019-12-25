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Более половины россиян будут работать в Новый год

, 9:00 Эфирная новость 41

По данным «Известий», значительная часть — это работники сферы услуг, не отстают от них артисты и музыканты, а также сотрудники экстренных служб.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

В общей сложности 58% россиян проведут новогодние праздники на работе. Такие данные приводят «Известия».

Значительная часть — это работники сферы услуг, которая работает без выходных. Большинство предпочитает трудиться в выходные, чтобы побольше заработать. Не сидят без дела и работники культуры. Для артистов и музыкантов Новый год — горячая пора. Корпоративы, елки, детские утренники — хороший способ получить дополнительный доход.

Примечательно, что 40% россиян, которые будут отдыхать, хотели бы работать в обычном режиме.

Ну и, конечно, в праздники будут трудиться те, от кого зависит безопасность: полицейские пожарные, медики.

Добавим, что по данным комиссии Госдумы по труду, в этом году число граждан планирующих превратить праздники в будни заметно выросло. В 2018 таких желающих было почти на 20% меньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких российских регионах 31 декабря сделали выходным.

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