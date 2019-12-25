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  4. При посадке в Красноярском крае вертолет Ми-8 опрокинулся на бок

При посадке в Красноярском крае вертолет Ми-8 опрокинулся на бок

, 9:29 | Нюра Незванова Срочная новость 32

На борту находились 29 человек.

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Во время посадки в Эвенкийском районе Красноярского края вертолет Ми-8 опрокинулся на бок. Об этом пишет МЧС РФ.

Известно, что ЧП произошло недалеко от села Байкит при взлете воздушного судна. Ми-8 принадлежит компании «Красноярские авиалинии».

На борту находились 29 человек, из них — 26 пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, трое получили ранения. Как стало известно 5-tv.ru, находившиеся на борту работали вахтовиками.

По данным РИА Новости, у вертолета повреждена хвостовая часть. Как стало известно 5-tv.ru,

Инцидент произошел в 12.45 по местному времени. На место происшествия следуют экстренные службы региона.

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