При посадке в Красноярском крае вертолет Ми-8 опрокинулся на бок

Во время посадки в Эвенкийском районе Красноярского края вертолет Ми-8 опрокинулся на бок. Об этом пишет МЧС РФ.

Известно, что ЧП произошло недалеко от села Байкит при взлете воздушного судна. Ми-8 принадлежит компании «Красноярские авиалинии».

На борту находились 29 человек, из них — 26 пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, трое получили ранения. Как стало известно 5-tv.ru, находившиеся на борту работали вахтовиками.

По данным РИА Новости, у вертолета повреждена хвостовая часть. Как стало известно 5-tv.ru,

Инцидент произошел в 12.45 по местному времени. На место происшествия следуют экстренные службы региона.