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«Как ей может быть 50?»: Дженнифер Лопес примерила сексуальный костюм из латекса

, 16:00 | Валентин Черников Фото 29

Звезда похвасталась жарким Рождеством в Майами.

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Фото, видео: Instagram @jlo

Знойное фото Дженнифер Лопес в Instagram вновь заставило фанатов восхититься отличной формой актрисы и певицы. Звезда похвасталась жарким Рождеством в Майами, выложив фото в алом обтягивающем костюме из латекса на фоне красного Porsche.

«Детка, на улице тепло», — написала Лопес.

Instagram @jlo

Поклонники не поверили, что красотке с подтянутой фигурой и лицом без признаков морщин 50 лет. За десять часов снимок в микроблоге звезды набрал 2,3 миллиона «лайков» и 20 тысяч комментариев.

«Боже, помилуй мою душу! Великолепная!»

«Ты потрясающе выглядишь в красном. Счастливого Рождества тебе и твоей семье и счастливого Нового года!»

«Вы меня разыгрываете! 25-летняя Барби!»

«Как ей может быть 50?! Пожалуйста, просветите меня»;

«Королева красного!» — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес встретилась с бывшим мужем Марком Энтони на рождественском концерте дочери.

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