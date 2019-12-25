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  4. Число пострадавших при аварийной посадке Ми-8 возросло до 12 человек

Число пострадавших при аварийной посадке Ми-8 возросло до 12 человек

, 11:25 | Ниса Мурзанаева Фото 48

По факту аварийной посадки вертолета проводится проверка.

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Фото, видео: МЧС РФ

Число пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 увеличилось до 12 человек, ранее сообщалось о шести раненых, среди которых, в том числе командир воздушного судна.

По факту жесткого приземления воздушного судна проводится проверка транспортной полиции Красноярского края.

ЧП произошло в селе Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края. На борту Ми-8 находились 21 пассажир, и три члена экипажа.

В настоящий момент в связи с происшествием сотрудниками МЧС по региону введен режим чрезвычайной ситуации.

В Следственном комитете России по факту произошедшего заведено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о состоянии пострадавших при опрокидывании Ми-8 под Красноярском.

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