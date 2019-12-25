  1. Пятый канал
  4. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

, 14:55 | Нюра Незванова Срочная новость 61

На борту воздушного судна находились 23 человека.

Фото: aviaforum.ru

Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. На борту воздушного судна находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, никто не получил ранений. По информации 5-tv.ru, людей другим бортом доставят в Усинск.

Это уже вторая авария с вертолетом Ми-8 за этот день. Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварийной посадке Ми-8 в Краснодарском крае, тогда пострадали 15 человек, в том числе командир воздушного судна.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Эротический гороскоп на 25 декабря: какие знаки ждет незабываемый вечер?

Последние новости

16:07
Изувеченную тетей девочку из Ингушетии выписали из московской больницы
16:00
«Как ей может быть 50?»: Дженнифер Лопес примерила сексуальный костюм из латекса
15:53
Самую большую открытку для Деда Мороза отправили из Петербурга в Великий Устюг
15:44
Рэпера, перекрывшего Новый Арбат, оштрафовали на 20 тысяч рублей
15:36
Кадры с места нападения школьника с молотком на учительницу в Екатеринбурге
15:29
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

Сейчас читают

Лолита смущенно призналась, что завела любовника
«Австралийская Кардашьян» показала аппетитные формы в образе секси-Санты
Красная икра ложками и шашлык на завтрак: дети Пугачевой и Галкина о любимой еде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]