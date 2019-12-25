Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. На борту воздушного судна находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, никто не получил ранений. По информации 5-tv.ru, людей другим бортом доставят в Усинск.

Это уже вторая авария с вертолетом Ми-8 за этот день. Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварийной посадке Ми-8 в Краснодарском крае, тогда пострадали 15 человек, в том числе командир воздушного судна.