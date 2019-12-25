Кадры с места аварийной посадки Ми-8 в Ненецком автономном округе

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ненецком автономном округе. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места посадки воздушного судна.

Снимки были сделаны в темное время суток. Судя по ним, вертолет не получил серьезных повреждений в результате жесткой посадки. На месте происшествия видно спасателей.

Как сообщал 5-tv.ru, Ми-8 совершил жесткую посадку днем 25 декабря. На борту воздушного судна находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа. Никто не получил ранений. Людей другим бортом доставят в Усинск.

Это уже вторая авария с вертолетом Ми-8 за этот день. Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварийной посадке Ми-8 в Краснодарском крае. Тогда пострадали 15 человек, в том числе командир воздушного судна.